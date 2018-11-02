HABER

Büyük şehirlere saldıracaklardı! PKK'lı teröristler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı. Malatya'da da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 29 Ekim'de saat 19.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-100 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Sinan
Uçan-132 Operasyonu"nun saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu operasyonel faaliyet sırasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan, sözde "Amed eyaleti Kendal alan" sorumlusu "Baran" kod adlı İlyas Karakoç olduğu anımsatıldı.

ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, teröristlerin üzerinde ve 14 sığınak içerisinde, 3 piyade tüfeği, tabanca, 24 piyade tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 235 piyade tüfeği fişeği, 8 el bombası, iki cam kavanozda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 kullanıma hazır basmalı düzenek, iki saatli düzenek, iki telsiz, el dürbünü, 4 gece görüş cihazı, kamera, optik cihaz, 3 radyo, ses kayıt cihazı, hafıza kartı, güneş paneli, telsiz anteni, akü, pil bloğu, 87 pil, 125 metre kablo, 4 palaska, 3 sırt çantası, 16 şemsiye, 15 kütüklük, çok sayıda giyim, yaşam, ve örgütsel doküman ele geçirildiği, operasyon bölgesinde ayrıca teröristlere ait ekmek tandırı ve elektrikli su motoru bulunduğu belirtildi.

BÜYÜK ŞEHİRLERE SALDIRACAKLARDI

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma sonucunda, başta Diyarbakır olmak üzere metropol illere saldırı yapmak üzere gelen 3 teröristin Dicle ilçesinde yakalandığı aktarılan açıklamada, üzerlerinde kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, iki saat, 48 fünye, avometre, el dürbünü, iki cep telefonu, 3 sim kart, 5 entegre düzeneği ve örgütsel dokümanlar bulunduğu ifade edildi. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yol kontrol ve arama noktalarında 252 şahıs ve 19 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları
yapıldı. Operasyon bölgesi içerisindeki 53 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 51 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

MALATYA'DA DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

PARTNER53'lük yıldız ninja oldu!53'lük yıldız ninja oldu!
Marmaris'te Kasım'da deniz keyfiMarmaris'te Kasım'da deniz keyfi
Adliyede korkunç ifade! 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'Adliyede korkunç ifade! 'Malzeme olsa kendimi patlatırdım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK Diyarbakır saldırı

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun.
Ben diyorum bu sessizlik hayra alamet değil diye. Dün Mardin bugün diyarbakırda. Acaba kacirdiklarimiz var mı?
çok doğru düşünüyorsun Allah sonumuzu hayır etsin... Bu hiç iyi değil
Bir yerlerde bomba patlasada hükümet istifa demek için pusuya yatanları kahrı perişan eyle yarabbim terör örgütünü destekleyenlere gün yüzü gösterme yarabbim
hükümet çok iyi olsaydı şu korkuları yaşamazdık.. şu pahalılığı enflasyonu yaşamazdık. at gözlüklerini çıkarıp gözünüzü açın artık...
Kardeş sen merak etme Allah korusun bi yerde bi bomba patlarsa yaralıların yaralarını sarmadan önce biz hükümetimizi destekleriz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.