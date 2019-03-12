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"Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "(Kılıçdaroğlu'na) 9 seçim kaybetti, koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. En büyük özelliği bu. Oturduğu koltuğu bırakmaz. Başarılı olsa da olmasa da bırakmaz. Başarılı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Öyleyse buna öyle bir Osmanlı tokadı atılsın ki 31 Mart'ta hiç olmazsa CHP'liler bundan kurtulsun" - "Bay Kemal FETÖ'cülerin kontrolünde tankların arasından çıkarak saat 23.15'te Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyordu. 01.15'te havalimanına ben, damadım, eşim, kızım, torunlarım... Biz indik. Biz on binler meydandayken, F-16'lar üstümüzdeyken buraya böyle indik" - "Genel seçim değil ama 4.5 yıl Türkiye'nin başında bu kardeşiniz var. Bir ölüm olmadıktan sonra ben varım. İstiyorum ki İstanbul'un başına da dilini bildiğim, gönlünü bildiğim Binali Yıldırım kardeşim gelsin"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini belirterek, "Koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. En büyük özelliği bu. Oturduğu koltuğu bırakmaz. Başarılı olsa da olmasa da bırakmaz. Başarılı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Öyleyse buna öyle bir Osmanlı tokadı atılsın ki 31 Mart'ta hiç olmazsa CHP'liler bundan kurtulsun." dedi.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması"ndaki konuşmasında, Türkiye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya ile bütün illerde benim Kürt kardeşlerim de var. Hepsi, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Boşnak'ı, hepsi birbiriyle et tırnak gibidir. Size ne oluyor? Bu ülkeyi neden bölmeye çalışıyorsunuz?" diye konuştu.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, bir ve beraber olunduğu sürece milleti kimsenin yıkamayacağını söyledi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Tankların topların karşısında kim vardı? Cumhur İttifakı vardı. Diğerleri neredeydi? Bay Kemal FETÖ'cülerin kontrolünde tankların arasından çıkarak saat 23.15'te Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyordu. 01.15'te havalimanına ben, damadım, eşim, kızım, torunlarım... Biz indik. Biz on binler meydandayken, F-16'lar üstümüzdeyken buraya böyle indik. Bay Kemal ne diyordu? 'Türkiye'de darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım.' Bay Kemal ne oldu, neden kaçıp gittin? Belli oldu. Bu ürkek, korkak. Bu hiçbir zaman asil birisi değil. Dürüst birisi değil."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürülüğü dönemine ait görüntüleri salondakilere izleten Erdoğan, "Beyefendi genel müdür. Ne diyor? '10 yıl önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiydi.' diyor. Sen niye geldin oraya? Bu işi yapamayacaktın neden duruyorsun? Çek git. Bunun hayatı her zaman bu. 9 seçim kaybetti, koltuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. En büyük özelliği bu. Oturduğu koltuğu bırakmaz. Başarılı olsa da olmasa da bırakmaz. Başarılı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Öyleyse buna öyle bir Osmanlı tokadı atılsın ki 31 Mart'ta hiç olmazsa CHP'liler bundan kurtulsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1994'te halkın desteğiyle İstanbul'u bu zihniyetten kurtardıklarını belirterek, o zamandan beri İstanbul'a CHP gölgesinin İstanbul'a düşmediğini kaydetti. CHP'nin bölücü örgütün siyasi uzantısıyla iş birliği için olduğunu aktaran Erdoğan, "CHP'nin bir daha İstanbul üzerine çöreklenmesine inşallah müsaade etmeyeceğiz. CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla dolu eski karanlık günlerine döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunun için sizlerden 31 Mart'a kadar çok çalışmanızı istiyorum." dedi.

- "Dilini, gönlünü bildiğim Binali Yıldırım..."

Seçim çalışmalarında kadınlara çok güvendiğini dile getiren Erdoğan, gençlere inandığını vurguladı. Erdoğan, milletin kararlılığının 31 Mart'ı da getireceğine dikkati çeken Erdoğan, ülkenin yerel seçimlerden çok farklı çıkacağını kaydetti.

Erdoğan, seçimin yerel olduğunu hatırlatarak, "Genel seçim değil ama 4.5 yıl Türkiye'nin başında bu kardeşiniz var. Bir ölüm olmadıktan sonra ben varım. İstiyorum ki İstanbul'un başına da dilini bildiğim, gönlünü bildiğim Binali Yıldırım kardeşim gelsin. İlçelerinde yine zihniyet itibarıyla biz olalım. İstanbul'umuzu şu an bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşıyalım. Bu iş kadro ve dayanışma işidir. Bunu da ancak bu işi bilenlerle yaparsınız." değerlendirmelerinde bulundu.

(Bitti)

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