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"Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Sivas Nuri Demirağ Havalimanı geçen yıl 600 bin Sivaslı'ya hizmet verdi. Türkiye nereden nereye geldi, Sivas nereden nereye geldi. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bu senenin sonunda Sivas'ta hızlı trenin çalışmaya başladığını göreceksiniz. Hızlı tren ile Sivas'ı buluşturacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivas Nuri Demirağ Havalimanı geçen yıl 600 bin Sivaslı'ya hizmet verdi. Türkiye nereden nereye geldi, Sivas nereden nereye geldi. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bu senenin sonunda Sivas'ta hızlı trenin çalışmaya başladığını göreceksiniz. Hızlı tren ile Sivas'ı buluşturacağız." dedi.

Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda, İstanbul'u marka şehir yapmak için ilçelerdeki Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ile yılmadan çalıştıklarını söyledi.

Gönül belediyeciliğini tekrar hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini aktaran Yıldırım, "İstanbul'da 750 bin Sivaslı yaşıyor. Bugün bereketli bir gün. Buna rağmen hemşehrilerimiz burada. Yiğidolar bizimle beraber. 31 Mart'ta İstanbul'da destan yazacak mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı hizmet anlayışını sürdürmekte destek olacak mısınız? 18 gün daha var. Uyumayacağız, yorulmayacağız, gece gündüz demeden, kapı kapı dolaşarak tüm hemşehrilerimizin desteği için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Sivas'ın Cumhuriyet'in kurulduğu yer olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal mücadelesinin başladığı yerdir Sivas. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'umuzu, Cumhuriyetimizin 100. yılına, Cumhurbaşkanımızla birlikte taşımak da inşallah bize nasip olacak. İstanbul'u 100. yılına taşımaya var mısınız Yiğidolar? Milli gelirini 300 milyara çıkarmış, trafik ve ulaştırmasını rahatlatmış, raylı toplu taşımasını 518 kilometreye çıkarmış bir İstanbul için yola çıktık. İstanbul'da vatandaşlarımız 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde toplu ulaşıma erişmiş olacak. Trafik yoğunluğu yüzde 60'tan yüzde 20'ye inecek. Kuzey Ormanlarını mavi ile buluşturacağız. Yeşil koridorları İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'u dünyanın çekim merkezi haline getireceğiz. Yaşam kalitesi artmış, insanların hayatını kolaylaştıran bir İstanbul'u gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi cumhuriyetimizin 100. yılında parmakla gösterilen ülkeler arasına hep birlikte sokacağız."

Binali Yıldırım, gençler için çok önemli projeleri olduğu dile getirerek, "16 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sivas'a çok değerli eserler kazandırdık. Sivas'a bugüne kadar 770 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı geçen yıl 600 bin Sivaslı'ya hizmet verdi. Türkiye, nereden nereye geldi, Sivas, nereden nereye geldi. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bu senenin sonunda Sivas'ta hızlı trenin çalışmaya başladığını göreceksiniz. Hızlı tren ile Sivas'ı buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım

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