'Büyük skandal ortaya çıkacak' Narin cinayetinde yeni 'yasak aşk' sözleri! 'Anneyle, amca Salim konuşuldu ama bu konuşulmadı'

21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de cansız bedeni derede bulunan minik Narin tüm Türkiye'nin gündemi oldu. Ailenin şüpheli hareketleri tüm oklara dava aileye çevirdi. 500 kişinin yaşadığı köyde kimsenin ağzını açamaması durumu daha da gizemli hale getirdi. Çok sayıda tutuklunun bulunduğu dava 3 gün sonra bir kez daha görülecek.

MERKEZDE 4 İSİM VARDI

Narin'in vahşice katledilmesinin ardından birinci derecede şüpheli olan amca Salim Güran'la birlikte anne Yüksel Güran, kardeş Enes Güran ve itirafıyla davanın seyrini değiştiren Nevzat Bahtiyar müebbetle yargılanmaya başladı. Cinayetin henüz nasıl işlendiği çözülemedi. Ancak ortaya çok sayıda iddia atıldı.

YASAK AŞK TARTIŞMALARI

Bu iddialardan biri de amca Salim Güran'la diğer anne Yüksek Güran arasındaydı. Aile üyeleri bu iddiaları her seferinde kesin bir dille yalanladı. Şimdi ise yeni bir yasak aşk iddiası gündeme geldi. Bu kez başrolde yine amca Salim Güran'la birlikte Hediye Güran yer aldı. Hediye Güran, Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi. İddianın sahibi ise Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'a ait.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TV100'de Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına katılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz,"Büyük bir skandal ortaya çıkacak" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Eryılmaz'ın canlı yayındaki sözleri ise şu şekilde;

Yüksel’in itirafından dolayı iki kişi cezaevine girecek, Salim ve Hediye. Büyük bir skandal ortaya çıkacak. Salim'le Hediye'nin ilişkisi ortaya çıkacak. Katil şudur budur demiyorum. Dosyaya baktığımız zaman suçun olduğu yerdeki insanlar bariz belli.

"İFADESİ VAR"

Hediye'nin kendi ifadesi var. Saatlerde oynamalar var onlara takılmayın. 15.00'te ben Salim'in evine gittim diyor. 15 dakika sonra da Narin öldürülüyor. Neredesin sen?

"TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR KONUŞULMADI"

Bu ortaya atmış olduğum konu şu ana kadar Türkiye'de hiç konuşulmadı. Enes'in Devran'la ilişkisi konuşuldu, Yüksel'le Salim'in ilişkisi konuşuldu, farklı şeyler konuşuldu. Hatta işi fantastik kurguya getirip 'silahlı çatışmalar oldu, intikam cinayeti' dendi ama realist anlamda baktığınız zaman dosyanın içinde hiç bahsedilmeyen bir şeydi bu.

NEVZAT YENİ ŞEYLER SÖYLEYECEK

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ayrıca önümüzdeki duruşmada, "Nevzat Bahtiyar hatırlamadığı yerleri hatırlayacak, söyleyemediği yerleri de söyleyecek." vurgusunu yaptı.