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  4. Büyük şok yaşadılar! Telefon bataryasının patlama anı kamerada

Büyük şok yaşadılar! Telefon bataryasının patlama anı kamerada

23.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta telefon teknik servisinde şişen bataryanın telefoncunun elinde patlaması güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bir müşterinin telefonunun şarj tutmama şikayetiyle dükkana geldiğini söyleyen işletme sahibi İbrahim Heme, şişen batarya şikayetleriyle sıkça karşılaştığını ifade ederek, yan sanayi ürünlerin bu gibi arızalara sebep verdiğinin altını çizdi. Heme, orijinal ürünlerde de böyle sorunlarla karşılaştığını belirterek, bunun altında yatan sebebin ise yanlış şarj etme tercihlerinin olduğunu dile getirdi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Ani bir tepkiyle patlayan bataryayı fırlattığını ifade eden Heme, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Açıkçası hem şaşırdım, hem de panikledim. O an bataryayı direkt boşluğa fırlattım. Önümde elektronik cihazlar vardı. Önüme doğru fırlatsam onlara hasar verebilirdim" diye konuştu.

"YAN SANAYİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURSUNLAR"

Müşterilere yan sanayi ve çakma ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Heme, "Müşterimiz şanslıymış, batarya şarjdayken patlayabilirdi ya da bilgisiz birinin müdahalesiyle bataryanın telefon içinde patlamasıyla cihaz zarar görebilirdi. Müşterilerimize tavsiyem şudur, internette ucuza satılan yan sanayi ürünlerden uzak dursunlar, kaliteli ve garantili ürünleri alsınlar" dedi.

(İHA)

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Bayburt
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