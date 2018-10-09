Büyük spor kulüplerinin lisanslı ürünleri eBay'in radarında

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, eBay üzerinden küresel online ticarete kazandırmayı planladıkları pek çok ürün grubu bulunduğunu belirterek, "Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin e-ihracatla buluşturulması için yoğun bir görüşme trafiği içindeyiz. Türk markalarını 192 ülkede 175 milyon aktif kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi. Kantarcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin öncü e-ticaret sitelerinden biri ve bir eBay şirketi olarak Türk markaların ürünlerini eBay üzerinden dünyaya açan e-ihracat hamlesini başlattıklarını söyledi. E-ihracatın Türkiye ekonomisine sunacağı katkının son derece yüksek olduğunu ifade eden Kantarcı, "Üretim alanında açığa çıkmayı bekleyen potansiyeliyle Türkiye, ürünlerini e-ihracat aracılığıyla hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde tüm dünyaya sunabilir." diye konuştu. Bu büyük potansiyelin farkındalığıyla uzunca bir süredir üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Kantarcı, şu bilgileri verdi:

"Ülke olarak son dönemde ekonomimizde önemli gelişmeler yaşandı. Kurdaki ciddi artış pek çok sektörü etkiledi. Böylesi bir ortamda markaların dünyaya açılarak işlerini büyütmelerini ve gelirlerini ihracatla artırmalarını sağlayacak bu önemli girişimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk üreticisini ve markalarını yurt dışına açacak bu projeyle ilgili faaliyetlerimizi büyük bir heyecanla yürütüyoruz. Markalarımızı ve küçük üreticilerimizi eBay platformu üzerinden dünyaya açmak üzere çalışmalarımızı yoğun bir çabayla sürdürüyoruz. Bu noktada hedefimizi de şimdiden belirledik. 17 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle sunacağımız desteğin yanı sıra eBay’in sağlayacağı güç doğrultusunda 2019’da en az 200 Türk markasını eBay üzerinden e-ihracata başlatmayı hedefliyoruz. Bu şirketler arasında klasik perakendenin büyük oyuncularıyla birlikte ürünlerini e-ihracat aracılığıyla tüm dünyayla buluşturmayı ve böylelikle büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerimiz de bulunacak." \ - Sınır ötesi alıcılarıyla buluşacaklar

eBay'in, Marketplace, StubHub ve Classifieds platformlarını içeren küresel bir ticaret lideri olduğunu belirten Kantarcı, 1995 yılında Kaliforniya San Jose'de kurulan ve online ticaret yoluyla insanları güçlendirip fırsatlar yaratarak dünya genelindeki milyonlarca alıcıyı ve satıcıyı birbirine bağlayan eBay'in, 2017 yılında 88 milyar dolar değerinde ticari hacim sağladığını kaydetti. Kantarcı, GittiGidiyor olarak tüm markaların bu avantajdan yararlanabilmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını ifade ederek, ev tekstilinden giyime, aksesuardan özel tasarımlara kadar her kategorideki Türk ürünlerini eBay üzerinden sınır ötesi alıcılarıyla buluşacaklarını ve e-ihracat sayesinde yeni pazarlara açılmalarına destek olacaklarını söyledi. eBay üzerinden küresel online ticarete kazandırmayı planladıkları pek çok ürün grubu bulunduğunu bildiren Kantarcı, "Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin e-ihracatla buluşturulması için yoğun bir görüşme trafiği içindeyiz. Markalarımızın ve KOBİ’lerimizin gelirini artıracak bu hamlenin orta ve uzun vadede ülkemizin toplam ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türk markalarını 192 ülkede 175 milyon aktif kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

\ - "Ciddi bir rağbet göreceğini öngörüyoruz" Deri ve ayakkabı markası Derimod ürünlerinin eBay’de satışa çıktığını anlatan Kantarcı, önümüzdeki dönemde pek çok Türk markasının bu ekosisteme dahil olmasıyla birlikte binlerce Türk ürününün eBay’de listelenerek tüm dünyadan alıcılara ulaşacağını söyledi. Kantarcı, şunları kaydetti: "Önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 markanın ürünlerinin eBay’de satışa çıkmasını hedefliyoruz. Aslında sürecin başından itibaren birçok firmayla irtibat halindeyiz. Attığımız bu adımla birlikte pek çok markadan ve küçük işletmelerden de bize gelen talepler oldu. Belirli bir kriter söz konusu değil ancak elbette hangi ürünün hangi pazarda talep göreceği ve listeleme yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar kritik önem taşıyor. GittiGidiyor olarak bu anlamda da markalarımıza ışık tutuyoruz. Türkiye, hem mevcut ürün seçenekleri hem de üretimdeki gücüyle e-ihracat açısından büyük bir potansiyele sahip. Dolayısıyla attığımız bu adımla birlikte Türk ürünlerinin önümüzdeki dönemde yurt dışındaki tüketicilerden de ciddi bir rağbet göreceğini öngörüyoruz."

\ - "E-ticaret sektörü milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak duruma gelecek" Dünya genelinde sınır ötesi ticaretin 2016 yılında 400 milyar dolara ulaştığını, 2020 yılında bunun 2,5 kat artmasının öngörüldüğünü aktaran Kantarcı, "Türkiye’nin mevcut e-ihracat hacmi şu aşamada henüz çok net bir şekilde hesaplanamıyor. Ancak, dünyada sınır ötesi ticaret bu kadar hızlı artarken Türkiye’nin de bundan pay alması gerektiğine inanıyoruz. Sistemsel olarak gerekli iyileştirmelerin hızla hayata geçirilmesi ve doğru pazarlara yönelik hamlelerin şimdiden yapılması halinde e-ticaret sektörü ülke ihracatına kısa bir süre içinde milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak duruma gelecektir." değerlendirmesinde bulundu. Kantarcı, Türkiye'de e-ihracattan gereğince faydalanmak için öncelikle e-ticaret lojistiğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenmeli, sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanmalı. Sistemde bu yönde iyileştirmeler yapılması, Türkiye’de e-ihracat yapan firmaların uluslararası anlamda rekabetçi olabilmesi için ciddi önem taşıyor. Ayrıca Türkiye’deki e-ihracatçı firma sayısını artırmak, mikro girişimcilerin e-ihracatçı olmasını sağlamak ve e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birlikleri yapmak da bu alanda yapılacaklar listesinin öne çıkan maddeleri arasında yer alıyor."