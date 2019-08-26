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Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 97.

Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda tören düzenlendi.
Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören öncesi protokol üyeleri tarafından doğaya keklik bırakıldı.
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, Malazgirt’te, Mercidabık’ta, Mohaç’ta ve Kıbrıs’ta olduğu gibi yine bir Ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırdığını söyledi. Şan,
"Akif’in dediği gibi emperyalizme karşı ’Dursun bu hayâsızca akın’ diyerek doğu ve güney cephelerini emniyete alıp, makûs talihine Sakarya’da dur demiş, şahlanarak düşmanı İzmir’de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, yüksek irade gücü, vatanseverliği ile kazanılan büyük zaferin taarruz emri 26 Ağustos 1922’de buradan verilmiştir. 26 Ağustos 1922; imkânsızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk’ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur" diye konuştu.
Törende Piyade Albay Nazmi Akyol da katılımcılara Büyük Taarruz’da yaşananları anlattı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Büyük Taarruz Şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Törene; Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Kâtibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkân ve protokol üyeleri katıldı.

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’de tören
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