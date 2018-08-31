Büyük Taarruz ve Zafer Paneli

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk milletinin bir bütün olarak Başkomutanının etrafında toplanarak gerçekleştirdiği tek savaştır. Bu süreçte sadece askeri olarak değil millet, ordu ve meclis mücadeleyi son noktaya hazırlanmıştır." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Topkapı Sarayı konferans salonunda düzenlenen "96. Yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi: Büyük Taarruz ve Zafer" başlıklı panelde konuşan Eraslan, Büyük Taarruz'a giden süreci anlattı.

Trablusgarp'tan başlayarak 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla nihayetlenen mücadele sürecine değinen Eraslan, Büyük Taarruz'u bu mücadele sürecinin taçlandırıldığı yer olarak niteledi.

Eraslan, "Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk Milletinin bir bütün olarak Başkomutanının etrafında toplanarak gerçekleştirdiği tek savaştır. Bu süreçte sadece askeri olarak değil millet, ordu ve meclis mücadeleyi son noktaya hazırlanmıştır. Yine Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Her safhasında inceden inceye hazırlanan, başarıyla vurgulanan ve sonuçlandırılan bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.