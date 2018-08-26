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Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tören düzenlendi.

Tören, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Büyük Taarruz'un, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Büyük taarruz emri ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığına işaret eden Tutulmaz, "96 yıl önce buradan başlayan ulusal kurtuluş mücadelesi, millet için her açıdan bir varoluş savaşıydı. Düşmana karşı en güçlü ve kalıcı darbeyi vurabilmek için milletimiz 26 Ağustos'ta ordusuyla birlikte yekvücut olup özgürlüğe yürüdü." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise kahraman milletin topla, tüfekle ve silahla yenilmediğini belirterek, "Batılı ülkeler, 1699 Karlofça Antlaşmasından itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyorlar. 'Şark Meselesi' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Dedelerimiz; Galiçya'da, Yemen'de, Kafkas cephesinde, Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de bu vatan için canları pahasına savaştı." diye konuştu.

Törene, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında sahnelenen Büyük Taarruz tiyatro oyunu, alkış aldı.

Törende, halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı da konser verdi.

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