AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik yapıldı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, tam 96 yıl önce bugün aziz Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Çakırözü'nden Kocatepe'ye kutsal bir yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.

Orada 26 Ağustos sabahı top atışlarıyla Büyük Taarruz'un başladığını kaydeden Eroğlu, "Ve çok kısa zamanda yani 7 yılda aşılamaz dedikleri müstahkem mevkileri 7 saatte aşarak kahraman ordumuz 9 Eylül'de düşmanı denize döktü." dedi.

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu uğurladı.

Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.

