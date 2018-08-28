HABER

Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Afyonkarahisar'daki Anıtkaya Köyü Şehitliği'nde tören düzenlendi - Öğretmen Üsteğmen Bilal Akın: "Bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar vermiştir. 13. Süvari Alayından 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Anıtkaya Köyü Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Tören, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmen Üsteğmen Bilal Akın,törende yaptığı konuşmada, 2. Süvari Tümeni 13. Süvari Alayı'nın, Anıtkaya yoluna geldiğinde yürüyüş halindeki 1. Yunan Kolordusu'na bağlı bazı birlikler ile yedek subay eğitim merkezi öğrencilerine baskın şeklinde taarruz ettiğini söyledi.

Baskın sonucunda neye uğradığını şaşıran düşmanın 100 kayıp vererek dağıldığını belirten Akın, şunları ifade etti:

"Bu saldırıda 5'i subay olmak üzere 30 esir alınmış, düşman araçları tahrip edilmiştir. Yunan kuvvetlerine yardım etmek için Yenice'de bulunan 9. Yunan Tümeni kuvvetli bir topçu desteğini arkasına alarak 13. Süvari Alayına karşı taarruza başlamıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar vermiştir. 13. Süvari Alayı'ndan 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. 13. Süvari Alayı bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiş, Büyük Taarruz'a katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır."

Köy muhtarı Mehmet Soylu da birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "96 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz’da olduğu gibi, Zeytin Dalı'nda olduğu gibi yine safları sıklaştıracağız. Daha fazla üreteceğiz, çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız. Hainlere karşı yaralarımızı sarmalı, birbirimize her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bir olmalı, iri olmalı, diri olmalıyız. En önemlisi de millet olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuştu.

Askeri birliklerin tören geçişinin ardından, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Törene, Vali Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Sürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktıSürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktı
Derik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildiDerik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anıtkaya şehitliği tören

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

İlginizi Çekebilir

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu! Tanesini 400 bin dolara satacaklardı

İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu! Tanesini 400 bin dolara satacaklardı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat

Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

İstanbul trafik yoğunluğu! Sonu görünmüyor...

155'e kendi düğününü ihbar etti!

155'e kendi düğününü ihbar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.