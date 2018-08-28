Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü

"Bu saldırıda 5'i subay olmak üzere 30 esir alınmış, düşman araçları tahrip edilmiştir. Yunan kuvvetlerine yardım etmek için Yenice'de bulunan 9. Yunan Tümeni kuvvetli bir topçu desteğini arkasına alarak 13. Süvari Alayına karşı taarruza başlamıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar vermiştir. 13. Süvari Alayı'ndan 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. 13. Süvari Alayı bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiş, Büyük Taarruz'a katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır."

Köy muhtarı Mehmet Soylu da birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "96 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz’da olduğu gibi, Zeytin Dalı'nda olduğu gibi yine safları sıklaştıracağız. Daha fazla üreteceğiz, çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız. Hainlere karşı yaralarımızı sarmalı, birbirimize her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bir olmalı, iri olmalı, diri olmalıyız. En önemlisi de millet olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuştu.

Askeri birliklerin tören geçişinin ardından, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Törene, Vali Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

