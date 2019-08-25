Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü

"O nedenle burası çok önemlidir arkadaşlar. Zafer kolay kazanılmadı. İstiklalimize ve istikbalimize giden yol işte bu yoldur. Özellikle bugün de Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve misafirler aynen 97 yıl önce kahraman ordumuzun yürüdüğü bu Zafer Yolu'nu yürüyerek Kocatepe'ye gideceğiz. Hazır mıyız? 1071 tarihinden itibaren bu vatan için, bu bayrak ve bu toprak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz var. Şu an eminim ki bizler yürürken şehitlerimiz de bizlerle birlikte yürüyecek. Çünkü bizim anlayışımız ve dinimizde şu var; şehitler ölmez."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Atatürk ve silah arkadaşlarının 25 Ağustos 1922 Cuma günü akşamı Zafer Yolu'ndan Kocatepe'ye yürüdüğünü ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz'un başladığını hatırlattı.

Daha sonra protokol üyeleri Büyük Taarruz Karargah Evi'ndeki hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Milletvekili Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağını 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak atlı birliğe teslim etti.

Atatürk Evi'ndeki törenden sonra mehter takımı eşliğinde atlı süvari birlikleri ile Şuhut Şehir Stadı'na yürüyüş yapıldı.

Şuhut Şehir Stadı'ndaki törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bu zaferin, Türk'ün bağımsızlık mücadelesindeki yılmaz ve sarsılmaz iradesinin tezahürü, Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

Türk ordusunun tarih yazan genetiğini o gece bu topraklarda yeniden harekete geçirdiğini kaydeden Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Büyük Zafer'le, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri bu topraklarda atılmış, Afyonkarahisar 'Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar' olmuştur. Yaşlısıyla, genciyle yediden yetmişe tüm Anadolu işte bu topraklardan savunulmaya başlanmıştır. Ülkemiz üzerinde oynanan oyun ve ülkemizin hedef alınması, şekil ve oyuncuları değişerek devam etmektedir. Bu nedenle uyanık olmaya ve tedbirlerimizi almaya devam etmek zorundayız. Bu gücü tarihimizden almalı ve bugün olduğu gibi tarihteki önemli günlerimizi bu anlayışla idrak etmeliyiz."