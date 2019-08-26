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Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi - Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan: - "26 Ağustos 1922; imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk'ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törenden önce, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'e götürmeleri için bisiklet sporcularına Türk bayrağını teslim etti.

Daha sonra Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, bugün kahraman Türk milleti ve ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tarihe altın harflerle yazdığı Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünün haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Türk milletinin, kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdırdığını belirten Şan, şöyle konuştu:

"Akif'in dediği gibi emperyalizme karşı 'Dursun bu hayasızca akın' diyerek doğu ve güney cephelerini emniyete alıp, makus talihine Sakarya'da dur demiş, şahlanarak düşmanı İzmir'de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, yüksek irade gücü, vatanseverliği ile kazanılan büyük zaferin taarruz emri 26 Ağustos 1922'de buradan verilmiştir. 26 Ağustos 1922; imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk'ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur."

Şan, bu zaferin, büyük Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak kazandığı, Türk'ün kahramanlık destanı olduğu kadar, mazlum milletlere örnek bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu kaydetti.

Törende Piyade Albay Nazmi Akyol da katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Vali Tutulmaz ve Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Şan'ın yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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97. yıl dönüm Büyük Taarruz Kocatepe

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