HABER

Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz’un 97.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü kutlamaları Uğur Işılak konseriyle devam etti.
Şuhut Şehir Stadyumunda gerçekleşen Uğur Işılak konserine, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları, daire amirleri ile binlerce vatandaş katıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz’ın açılış konuşması ile başlayan program, Veysel Eroğlu’nun günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarıyla devam etti. Programda, mehter gösterisi, folklor ekibi gösterisi ve zeybek oyunları izleyiciler tarafından tam not aldı. Ses Sanatçısı Uğur Işılak tarafından verilen konser ise binlerce vatandaş tarafından dinlenilerek ilgiyle karşılandı. Uğur Işılak, birbirinden güzel eserleriyle izleyicileri mest etti. Program sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Işılak’a plaket takdim edildi. Uğur Işılak konserinin ardından Zaferyolu Yürüyüşü için Çakırözü köyüne geçildi.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandıİzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
İsrail uçakları Gazze'yi vurduİsrail uçakları Gazze'yi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı devrildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.