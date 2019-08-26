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Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

KOCATEPE'DE TÖREN YAPILDI Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler kapsamında merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içinde büyük taarruz emrinin verildiği bölgede de yapıldı.

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)

KOCATEPE'DE TÖREN YAPILDI
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler kapsamında merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içinde büyük taarruz emrinin verildiği bölgede de yapıldı. Törende Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Tören öncesi protokol üyeleri tarafından doğaya keklik bırakıldı.
BÜYÜK TAARRUZ ZAFERLE SONUÇLANDI
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, bugün kahraman Türk milleti ve ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tarihe altın harflerle yazdığı büyük zaferin 97'nci yıl dönümünün haklı gururunun yaşandığını söyledi. Türk milletinin kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı, Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni bir zafer yazdığını söyleyen Şan, şöyle dedi:
"Akif'in dediği gibi emperyalizme karşı 'Dursun bu hayasızca akın' diyerek doğu ve güney cephelerini emniyete alıp, makus talihine Sakarya'da 'dur' demiş, şahlanarak düşmanı İzmir'de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir. Yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, yüksek irade gücü, vatanseverliğiyle kazanılan büyük zaferin taarruz emri 26 Ağustos 1922'de buradan verilmiştir. 26 Ağustos 1922 imkansızlıklar içindeki bir milletin ateşle imtihanı ve Türk'ün kurtuluş destanıdır. Yüce ulusumuzun vatan sevgisi, yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olan büyük zaferle, sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti de kurulmuştur."
Törende Piyade Albay Nazmi Akyol da katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından da Büyük Taarruz Şehitliği ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 'Zafer Yürüyüşü' (2)

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