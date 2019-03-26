Büyük tartışma! Papa neden elini öptürmedi?

Papa Francesco, dün İtalya'nın Loreto Kasabası'nda bir ayinden sonra cemaati tek tek selamladı. Bu sırada bazı kişilerin Papa'nın parmağındaki yüzüğü öpmek istemesi ve Papa'nın da her seferinde elini geri çekmesi kameralara yansıdı.

"Balıkçı Yüzüğü" olarak da bilinen papalık yüzüğü, her papa için özel olarak üretiliyor ve papalık makamının sembolleri arasında sayılıyor. Önceki Papa Ratzinger'in de papalık yüzüğünü öptürme geleneğinden uzak durmaya çalıştığı bilinse de bu gelenek hala ortadan kalkmış değil.

Papa Francesco'nun yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması, genel olarak kendisiyle ters düştüğü bilinen aşırı muhafazakar Katolik medya tarafından sert biçimde eleştirildi. Sosyal medyada da yorumcular arasında hararetli bir "Papa haklı mı haksız mı" tartışması başladı.

Kürtaj karşıtlığını öne çıkaran aşırı muhafazakar LifeSiteNews sitesi haberi "Rahatsız edici video: Papa Francesco dindarların papalık yüzüğünü öpmesine izin vermeyi reddediyor" başlığıyla yayımladı. Bu haberin altına yapılan yorumlarda da çok sayıda kişi, Papa'nın davranışının bir tevazu göstergesi olmaktan çıkıp kabalık teşkil ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da Papa geleneklere saygısızlıktan "deccal" yakıştırmasına kadar birçok eleştiri aldı.