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Büyük taşınmada bu yollara dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

 ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan büyük taşınma öncesi İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması planlandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan büyük taşınma öncesi İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması planlandı. Buna göre taşınma tarihlerinde Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yolun trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Büyük taşınmaya sayılı günler kala, taşınma ile ilgili belirlenen güzergahlar da belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, taşınma öncesi Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak.

6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey kavşağına (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'dan itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yol trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için 5 Nisan saat 22.00'dan başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılması, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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