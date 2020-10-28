Büyük tehlike: Donmuş haldeki metan yatakları çözünmeye başladı!

Kuzey Kutbu'ndaki yamaç çökeltilerinde, hidratlar olarak bilinen büyük miktarda donmuş metan ie birilikte çeşitli gazlar bulunuyor. Bununla birlikte, metan, karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir ısıtma etkisine sahip ve bu da onu sera gazlarının en tehlikelisi haline getiriyor. ABD Jeoloji Araştırmaları kurumu, daha önce Kuzey Kutbu’ndaki hidrat istikrarsızlaşmasını ani iklim değişikliği için en ciddi dört tehlikeden biri olarak listelemişti.

Uluslararası araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, Rus araştırma gemisi "Akademik Keldysh" ile yola koyulan ekip, hidratların bir kısmının suda çözündüğünü ve yüzeydeki metan seviyelerinin normalde beklenenden çok daha yüksek olduğunu keşfetti.

OLMASI GEREKENDEN 400 KAT DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, ayrıca metanın atmosfere yayıldığını da ifade etti. Laptev Denizi'nin yüzeyinden 350 metre derinliğine kadar olan kısmında llitre başına bin 600 nanomole oranında metan konsantrosyou bulundu. Araştımacılar, bunun olması gerekenden 400 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.

SİBİRYA'DA DOĞA BOZULMAYA BAŞLADI

Stockholm Üniversitesi’nden Örjan Gustafsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda, küresel ısınma üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemel değil, ancak önemli olan nokta bu sürecin şimdi tetiklenmiş olması. Doğu Sibirya'nın metan hidrat sistemi bozuldu ve süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.