Büyük tepki çekmişti! Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi

BBC'nin haberine göre, Seul Süt firmasının reklam filminde, bir erkek yeşilliğin içinde daha sonra ineğe dönüşecek bir grup kadını kamerayla gizlice kayda alırken görülüyor.

Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerden sonra reklam filmi YouTube sayfasından kaldırıldı ancak internet kullanıcıları tarafından yeniden yüklenen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan "molka" olarak değerlendirildi.

Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifinin yayımladığı çevrim içi mesajda, "Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA

