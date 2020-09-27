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Büyük tepki çekmişti! Otoyol kenarında oturup, havaya ateş açan sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Antalya'da, otomobilini otoyol kenarına park edip, oturduğu portatif sandalye üzerinden tabancayla art arda havaya ateş eden H.U., yakalandı. Jandarmaya teslim edilen H.U. hakkında cezai işlem uygulanacak.

Büyük tepki çekmişti! Otoyol kenarında oturup, havaya ateş açan sürücü yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

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Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, H.U.'yu yakalayıp Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.

DHA

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