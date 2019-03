Büyük Trabzonlular Buluşması

Bu oyunu Trabzonlu hemşehrilerinin bozacağını aktaran Erdoğan, "Beraber bozacağız. 'Çünkü Doğu'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Yahu sanki Türkiye'de bütün seçmenlerin iradesi bununu elinde. İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım. Gayretimiz çok önemli. Kardeşlerim biz sadece Kudüs, Türkistan, Balkanlar, Afrika'nın imdadına koşmuyoruz, aynı zamanda 81 vilayetimizin her birine, 82 milyonun her bir ferdine de sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık"

Şehirleri yatırımlarla, bir birinden önemli eserlerle adeta ilmek ilmek dokuduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yollar, tüneller, hastaneler, banliyö hatlarıyla insanımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onun için ne diyoruz? Önce millet, önce memleket diyerek, gece gündüz koşturuyoruz. Niye biliyor musunuz? Biz Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık. Adam kalktı diyor ki 'Hatay'a gittim, belediye başkanına sordum, Burada baraj var mı?' Bakınız bu adamın hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Buyurun ben size delillerle konuşuyorum. Hatay'daki barajları bizzat sizlere tevsik ediyorum. Ama bu adam utanmıyor, yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok. Şimdi bir tanesini İstanbul'a adaya gösteriyor. O da herhalde eğitimini almıştır. Yalan malan her şey var. Kardeşlerim, çok ciddi bir yola gidiyoruz, sıradan bir yol değil. Burası İstanbul. Bir ilçe değil, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Belediye başkanlığım döneminde deniz otobüslerinde genel müdürlük yapan, daha sonra ulaştırma bakanlığı yapan, daha sonra başbakanlık, daha sonra meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi layık gördüğümüz için İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Çünkü İstanbul bir ilçe belediyesi değil, bu bakımdan buraya gelecek bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü İstanbul sevdamızın adıdır. Türkiye sevdamızın adıdır. İstanbul aşkımızın timsalidir. Trabzon bizim göz bebeğimizdir. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi bizimkisi bir aşk hikayesidir. Biz, duasını bizden hiçbir zaman esirgemeyen milletimize aşığız. Biz, her seçimde bu davaya eşsiz zaferler yaşatan bu insanımıza aşığız."