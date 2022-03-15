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Osmanlı tarihinin önemli ismi Talat Paşa kimdir? Talat Paşa ne zaman öldü? Talat Paşa'nın katili kim? Talat Paşa'nın mezarı nerede?

15.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talat Paşa, İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır. Devlet adamı Talat Paşa'nın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Osmanlı Devleti için pek çok değerli ve devlet adamı vardır. Onlardan biri de Talat Paşa'dır. Berlin'deki evinin önünde öldürülen Talat Paşa hakkında merak edilenlere dair detaylar!

Osmanlı tarihinin önemli ismi Talat Paşa kimdir? Talat Paşa ne zaman öldü? Talat Paşa'nın katili kim? Talat Paşa'nın mezarı nerede?

Talat Paşa, Osmanlı devletinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mehmed Talat, son dönemde ismini çok duyduğumuz devlet ve siyaset adamıdır. Osmanlı devlet adamı Talat Paşa'nın hayatı ve kişiliği araştırılıyor. Siyasetçi Talat Paşa'ya dair merak edilenleri haberimizde yer verdik...

TALAT PAŞA KİMDİR?

Mehmed Talat, Eylül 1874 yılında dünyaya geldi. Talat Paşa, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucu lideri aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır.

Talat Bey, 1908 ihtilalinin hazırlanmasında rol oynamıştır. 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli isimlerden biri olmuştur. Bab-ı Ali Baskını sonrasında Said Halim Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırlığı'na getirildikten sonra devlet siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri olmuştur. 31 Mart İsyanı’nda isyancıların hedeflerinden biri haline geldi. Talat Paşa, isyanın üçüncü günü Hareket Ordusuna katılmak ve Meclis-i Mebusan ve Ayan azalarını toplayabilmek için Doktor Nazım Bey ile Ayastafanos’a gitti. Mebusan ve ayan temsilcileri ile birlikte padişahın “Kanun-u Esasi”ye sadık kaldıkça saltanat haklarının korunacağına dair sadarete çekilen telgrafa imza attı. Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Paşa, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde ve Ermeni Kırımı’nda rol oynadı.

TALAT PAŞA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ermeni suikastçı Soğomon Tehliryan, 15 Mart 1921 tarihinde Talat Paşa'yı Berlin’in Charlottenburg semtindeki Hardenbergstrasse’deki evinin önünde yakın mesafeden başına ateş ederek öldürüldü.

TALAT PAŞA'NIN KATİLİ KİM?

Talat Paşa, 1917 yılına geldiğimizde sadrazamlık görevi de yaptı. Birinci Dünya Savaşının kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni feshedip Enver ve Cemal Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. Talat Paşa, Berlin’de, Hardenberg Caddesi’nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.

TALAT PAŞA'NIN MEZARI NEREDE?

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15 Mart 1921 yılında öldürülen Talat Paşa'nın cenazesi Tampelhof'ta inşasına öncülük ettiği camide kılındı. Cenaze namazına büyük bir katılım oldu. İmparatorun başmabeyncisi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının temsilcileri de cenazeye kayılan isimlerden bazılarıydı. Talat Paşa, Berlin'deki Türk mezarlığına defnedildi.

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