MAGAZİN

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı Servet dizisi de reyting kurbanı olan yapımlar kervanına katıldı.

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

Başrollerini Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in paylaştıkları, Show TV'nin iddialı dizisi Servet, Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA EMİR KHALİLZADEH OTURUYOR

Medyaradar'da yer alan habere göre; Yapımını Ortaks Yapım'ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel'in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

KADRODA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli,Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer aldı.

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yusuf çim Bahar Şahin servet dizisi show tv

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