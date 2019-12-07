Büyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştu

Soner AYDIN/(MERSİN), (DHA)- DÜNYANIN en büyük satranç ustalarından Anatoly Karpov, satranç severlerle Mersin Satranç Festivalinde bir araya geldi.

Dünyaca ünlü satranç şampiyonu Anatoly Karpov, 8-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek '2019 Engelliler için Birinci FIDE Konfederasyon Kupası' öncesinde Mersin’e geldi. Karpov ile Mersin’in başarılı sporcuları İsmail Alp Özkaya, Şeref Karagöz, Taşkın Yücel, Beray Karatiken, Efe Mehmet Kaya, Yavuz Selim Dülek, Işıl Cingöz, Latife Günaştı, Yücel Mert Öztürk coşkulu bir simultane maç yaptı.

GÜLKIZ TULAY: KARPOV’U AĞIRLAMAK MUTLULUK VERİCİ

Satranç tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen Karpov’u Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “4 yaşında satranç sporuna başlayan, şampiyonlukları ve geliştirdiği hamlelerle satranç tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli satranç ustasını Türk sporcular ve antrenörlerle buluşturmak bizim için çok büyük bir heyecan oldu. Karpov'un bir süre önce 'Türkiye’de satranç çok güzel şekilde gelişiyor. Özellikle Türkiye satranç eğitimi açısından bir numara ülke' şeklindeki açıklamaları bizim bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu vurgulaması açısından hepimizi mutlu etmişti. 'Ben, gereksiz riskten sakınıp, "doğru" satranç oynuyorum' sözü ile doğru hamle yapmanın stratejik düşünmenin önemini genç kuşaklara vurgulayan dünya tarihinin en büyük ustalarından birini Türkiye'de konuk edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Karpov'la bir araya gelen genç sporcularımızın coşkusu hepimizi etkiledi. Satranç kültürünün tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak adına da Mersin Satranç Festivali önemli bir etkinlikti" dedi.

Karpov ise, Türkiye’nin son yıllarda satrançta öne çıkan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, “Ülke olarak bu alanda çok iyi bir noktaya geldiniz. Yakaladığınız temponuzu kaybetmeyin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara seminer veren Karpov, minik satranççılarla simultane maç yaptı.

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