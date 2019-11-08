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Büyük vicdansızlık! Atı silahla yaraladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 03:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde bir çiftliğe ait olan at, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahla ateş edilerek vuruldu. Çiftliğe yakın bir yerde yaralı şekilde bulunan ata ilk yardımı sahibi ve çalışanları yaptı.

Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’ndeki olay bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre bir çiftliğe ait Alaçatı isimli ata kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5-6 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan at, isabet almasının ardından yere düştü. Yaralı ata ilk müdahalesini ise sahibi ve çiftlik çalışanları yaptı.

Atlarının vurulduklarını haberini alınca koşarak yanına gittiklerini söyleyen Melek Tümbelekci, "1 atımızı vurdular. Bize aşağıdan haber geldi. Biz de hemen koştuk arabayla yanına gittik. Kendisi bizi görünce o can rehaveti ile atladı. Ona iğne vurdurduk ağrıları dinsin diye. Allah nasip ederse zaten hastaneye gidecek. İnşallah kurtulur. Bunu yapanda insanlık yok ben bu kadar söylüyorum" diye konuştu.

'İÇİMİZİN YANGINI GİTSİN, BİZ DAYANAMIYORUZ'

Yaralı atın yanına gittiğinde yerde yattığını anlatan Melek Tümbelekci, "Kurşun bacağında da var çenenin altında da var. Allah'a çok şükür yaşıyor; ama elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kurtarırız. Buradan sesleniyorum; gerçekten hayvanları koruyalım, onların ağzı var dili yok. Kurşun çıkmamış benden yardım istiyor. Jandarmalarımız da çok ilgilendi, belediyelerimizde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz karı koca gerçekten çok üzgünüz. Eğer gören varsa gerçekten bize haber versin. İçimizin yangını gitsin, biz dayanamıyoruz. Ben atın yanına gelemiyorum, her geldiğimde ağlıyorum" dedi.

'ATIMIZ 3-4 YERİNDEN SİLAHLA VURULMUŞ'

Atların civar mahallelerde de vurulup öldürüldüğünü, bu olayın ilk olmadığını aktaran Melek Tümbelekci’lerin eşi Sebahattin Tümbelekci ise şöyle konuştu:

"Bu insanlık mı? Bu bir sefer değil. Geçenlerde Karaçam köyünde de dört tane öldürmüşler. Bu özel büyük bir kurşun domdom kurşunu bu ayaktakiler daha ufak. Atımız 3-4 yerinden silahla vurulmuş. Tabii atımızı hemen aldık çiftliğe getirdik bu birinci atımız değil. Bunları vuranları şüphelendiğimiz kişiler var. Sağ olsun kaymakamımız olayın olduğu günden beri bizi hiç yalnız bırakmadı, hep yardımcı oldu. Bu artık bitsin köylerde her Allah'ın günü 1-2 at ölüyor sonra köpekleri vuruyorlar."
Olayı Bornova Kaymakamlığına ve jandarmaya bildiren aile, gerekli incelemelerin başlatıldığını da belirtti. (İHA)

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