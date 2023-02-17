Büyük yıkımdan sonra akıllarda aynı soru! Uzmanlar aynı noktaya dikkat çekti: Hayati önem taşıyor! Oturduğunuz evin...

Depremin yıkıcı etkisi henüz birkaç aylık veya 1 yıllık binaların dahi saniyeler içinde enkaz yığınına dönüşüp on binlerce kişiye mezar olmasına yol açtı. Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca birçok insan kendi evinin depreme dayanıklılık durumunu sorgulamaya başladı. Uzmanlar, depreme dayanıklılık noktasında zeminin önemini vurguladı.

YIKICI ETKİYİ AZALTIYOR

Depremden sonra akıllarda "Nasıl bir zemine yapılmış evlerde oturmalıyız?" sorusu geldi. ATV Haber'de yer alan habere göre uzmanlar depreme karşı kayalık zemini işaret ediyor.

Deprem bölgesinde de incelemelerde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, "Kaya zeminler, yapıları oturtmak için arzu ettiğimiz zeminlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre kaya üzerine yapılan binalar depremin yıkıcı etkisini azaltıyor. Fakat zemin kötüyse büyük depremlere dayanabilmesi oldukça güç hale geliyor.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL! HAYAT KURTARAN İKİNCİ ETKEN...

Öte yandan kayalık zemin kriteri de binanın ayakta kalması için tek başına yeterli değil. Kayalık zemin dışında, inşa edilen binanın kolon ve kiriş yapısı da binanın ayakta kalması için ikinci hayat kurtaran etken haline geliyor.

Avcı, "Zeminle beraber üst yapının da çok iyi tasarlanması lazım. Üst yapı iyi tasarlanmazsa bina sağlam kayaya bile otursa hasar görebilir" diyerek kolon ve kiriş yapısının da önemine dikkat çekti.

