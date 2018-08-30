Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

LONDRA/PARİS/PEKİN (AA) - Türkiye'nin Londra, Paris ve Pekin büyükelçilikleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay İsmail Candan Açcı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona, İngiliz hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin temsilcileri, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de resepsiyonda hazır bulundu.
Resepsiyonda Büyükelçi Bilgiç ve Albay Açcı eşleri ile davetlilerin 30 Ağustos dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Büyükelçi Bilgiç resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.
- Fransa
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Çağrı Atasoy'un ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon verildi.
Resepsiyona Fransa Uyum Bakanı Jacques Mezard, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmed Bakcan, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcileri, bazı Fransız siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.
Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajın okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Musa, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın önemine değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı çalışmaları anlatan Musa, Türkiye'nin müttefik ülkelerle kendi savunma sanayisini geliştirdiğini ve bu konuda Fransa'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Musa, birçok alanda Fransa ile Türkiye arasında yakın iş birliği olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin amacının terör örgütleriyle mücadelede iş birliği yapmak olduğunu ifade eden Musa, bugünde Türkiye'nin yanında oldukları için davetlilere teşekkürlerini iletti.
- Çin
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen büyükelçilik konutunda verilen resepsiyonda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan General Sun Baolong, başkent Pekin'de temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri ile Türk vatandaşlarını ağırladı.
Önen, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, "30 Ağustos, bağımsızlığı ve şerefi tehlikeye düşen ve 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin ne tür başarılar elde edebileceğinin en büyük katınıdır." ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milleti ve ordususunun ulusun kurtuluşu için olağanüstü çaba harcayarak fedakarlıklar gösterdiğini belirten Büyükelçi Önen, TSK'nın kendinden daha güçlü ordular karşında zafer kazandığını dile getirdi.
Önen, "Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitleri rahmetle anıyorum." dedi.
TSK'nın ulusal, bölgesel ve uluslararası misyonlarda üzerine yüklenen sorumlulukları başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Büyükelçi Önen, Türk ordusunun ayrıca Somali açıklarında yapılan korsancılık faaliyetlerini önlenmesindeki başarılarının kayda değer olduğun ifade etti.
Büyükelçi Önen, Çin ile Türkiye'nin liderlerinin ikili ilişkilerin gelişmesi yönünde irade gösterdiğine işaret ederek, Çin ile Türkiye arasında askeriye de dahil çok geniş bir alanda ikili ilişkileri geliştirmeye özel önem verdiklerini vurguladı.
Büyükelçilik Askeri Ataşesi Musa Volkan Kuzgun da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her anma töreninde aynı mutluluk duygusu ve bilincin tazelendiğini belirtti.
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