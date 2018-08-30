Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

Resepsiyona Fransa Uyum Bakanı Jacques Mezard, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmed Bakcan, yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcileri, bazı Fransız siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Bilgiç ve Albay Açcı eşleri ile davetlilerin 30 Ağustos dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay İsmail Candan Açcı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona, İngiliz hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin temsilcileri, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de resepsiyonda hazır bulundu.

LONDRA/PARİS/PEKİN (AA) - Türkiye'nin Londra, Paris ve Pekin büyükelçilikleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Musa, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın önemine değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı çalışmaları anlatan Musa, Türkiye'nin müttefik ülkelerle kendi savunma sanayisini geliştirdiğini ve bu konuda Fransa'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Musa, birçok alanda Fransa ile Türkiye arasında yakın iş birliği olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin amacının terör örgütleriyle mücadelede iş birliği yapmak olduğunu ifade eden Musa, bugünde Türkiye'nin yanında oldukları için davetlilere teşekkürlerini iletti.

- Çin

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen büyükelçilik konutunda verilen resepsiyonda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan General Sun Baolong, başkent Pekin'de temsilcilikleri bulunan ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri ile Türk vatandaşlarını ağırladı.

Önen, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, "30 Ağustos, bağımsızlığı ve şerefi tehlikeye düşen ve 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin ne tür başarılar elde edebileceğinin en büyük katınıdır." ifadelerini kullandı.