Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

Törende konuşan Esenli, “Büyük Taaruz olarak anılan savaş, her kesimden Türk halkının destansı kahramanlığıyla kazanıldı." ifadesini kullanarak, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri şükran ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşe Albay Gürkan Çavuş, Almanca ve Türkçe yaptığı konuşmada, 1919'da Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan istiklal mücadelesinin Türk milletinin maddi ve manevi büyük fedakarlıklarıyla 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlandığını anımsatarak, “Bu zafer milletimizin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ederek siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihimize yön vermiş, istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Yine bu zafer 'yurtta sulh dünyada sulh' ilkesi üzerine dış politikasını inşa edecek olan çağdaş ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının önünü açarak Türk milleti için uzun bir barış, istikrar, gelişme ve kalkınma dönemini başlatmıştır. “ dedi.

Türkiye'nin NATO ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde oynadığı kritik role dikkati çeken Esenli, dost ve müttefik ülkelere barış ve istikrarı koruma yönündeki ortak çabalarından dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Çavuş, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), birlik, beraberlik ve demokrasi idealleri uğruna 7’den 70’e bütün fertleriyle bir araya gelerek tek vücut olan asil milletimiz, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz omuza mücadele vermiş ve bu hain darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Bu demokrasi mücadelesinde şehit olan 250 kahraman vatandaşımız ile tüm gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. " diye konuştu.

TSK'nın, kurum içinde örgütlenen FETÖ terör örgütü mensuplarını hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tasfiye ederek ve gerekli alanlarda yeniden teşkilatlanarak eskisinden daha güçlü ve etkin bir ordu haline geldiğini vurgulayan Çavuş, "Bunun sonucu ve açık bir göstergesi olarak bu hain darbe girişiminin yarattığı olumsuz etkileri kısa sürede atlatan TSK ülkemizin güvenliğine, egemenlik ve bağımsızlığına yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu harekat sırasında masum insanlara zarar vermemek için her türlü tedbir alınarak 3 bin civarında DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiş ve DEAŞ’a Suriye’de önemli bir darbe vurulmuştur. “ ifadelerini kullandı.