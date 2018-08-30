Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, resepsiyonda yaptığı konuşmada, misafirlerin Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Hollanda'daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

LAHEY/KABİL (AA) - Türkiye'nin Lahey ve Kabil büyükelçiliklerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin 1919'da yaktığı istiklal ateşinin, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığını söyledi.

30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin kendi vatanında bağımsız bir şekilde yaşama iradesinin ilanını simgelemesinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın da dönüm noktası olduğunu ifade eden Ertuğrul, bu zaferin, Türk topraklarının kurtarılmasına ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırladığını belirtti.

Ertuğrul, Afganistan'ın birçok sorunla karşı karşıya kaldığı bir zamanda Türkiye'nin, Afgan kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, 30 Ağustos zaferinin, Afganistan'ın birlik, güvenlik ve istikrarını hedef alanlara bir ders olarak da tanımlanması gerektiğini vurguladı.

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- ''Atatürk'ün Afgan halkının kalbinde ayrı bir yeri var''

Afganistan Savunma Bakanı Yardımcısı İkbal Ali Nadiri de 30 Ağustos zaferinin, Türk halkının birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.