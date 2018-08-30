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Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Lahey ve Kabil büyükelçiliklerince resepsiyon düzenlendi

Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

LAHEY/KABİL (AA) - Türkiye'nin Lahey ve Kabil büyükelçiliklerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Hollanda'daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, resepsiyonda yaptığı konuşmada, misafirlerin Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

- Afganistan

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona, Türk ve Afgan yetkililerin yanı sıra başkentteki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin 1919'da yaktığı istiklal ateşinin, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığını söyledi.

30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin kendi vatanında bağımsız bir şekilde yaşama iradesinin ilanını simgelemesinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın da dönüm noktası olduğunu ifade eden Ertuğrul, bu zaferin, Türk topraklarının kurtarılmasına ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırladığını belirtti.

Ertuğrul, Afganistan'ın birçok sorunla karşı karşıya kaldığı bir zamanda Türkiye'nin, Afgan kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, 30 Ağustos zaferinin, Afganistan'ın birlik, güvenlik ve istikrarını hedef alanlara bir ders olarak da tanımlanması gerektiğini vurguladı.
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- ''Atatürk'ün Afgan halkının kalbinde ayrı bir yeri var''

Afganistan Savunma Bakanı Yardımcısı İkbal Ali Nadiri de 30 Ağustos zaferinin, Türk halkının birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Afgan halkının kalbinde de ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Nadiri, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin de Atatürk zamanında güçlendiğinin altını çizdi. Nadiri, ''Türkiye, Afganistan'a her alanda yardım etti, etmeye de devam ediyor.'' dedi.

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

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30 Ağustos Zafer Bayramı Hollanda Lahey

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