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Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği rezidansında verilen resepsiyona Büyükelçi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Türk askeri personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Yıldız, yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı dolayısıyla gururlu olduklarını belirterek, "Sadece askeri ateşe değil, aynı zamanda Irak'ın istikrar ve barışına katkı veren farklı askeri personelimiz de bugün burada bulunuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Irak'taki mevcudiyetimiz bu anlamda güçlenerek devam edecek." dedi.

Türk ve Irak ordusu arasındaki işbirliğine işaret eden Yıldız, "Resepsiyona diğer ülkelerden oldukça fazla katılım vardı. Bu da aslında Türk ordusunun diğer ordularla ne kadar iyi bir ilişki içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi." diye konuştu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyon Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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