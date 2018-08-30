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Büyük zaferin 96. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'daki tören, Bursa Vali Vekili Abidin Ünsal ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Ünsal ve Aktaş, daha sonra törene katılan birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okundu.

Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Burdur yöresine ait oyunu sunmasının ardından TOFAŞ Fen Lisesi öğrencileri Muhammet Fahri Ünlü ve Seray Temür şiir okudu.

Törende konuşan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Veteriner Binbaşı Mustafa Gündinç, eşsiz zaferin 96. yılını kutlamanın gururu içinde olduklarını belirtti. Gündiç, bu zaferin, ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen güçler tarafından hazırlanan Sevr Anlaşması'nın yırtılıp atıldığı, bu toprakların tek sahibi olan yüce Türk milletinin hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterilmesi bakımından önem taşıdığını dile getirdi.

Kutlama programı tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, Bursa milletvekilleri, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Çanakkale

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çeşitli kurum ve kuruluşlar adına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Ardından, Kordon Boyu'ndaki törenlere geçildi.

Protokol üyeleri törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında görevli İkmal Binbaşı İsmail Işık, bir konuşma yaptı.

Törenler kapsamında, Boğaz ve Garnizon Komutanlığınca gece de bando konseri gerçekleştirilecek.

- Balıkesir

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Daha sonra Kuvayımilliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Yazıcı, Garnizon Komutanı Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı Öğretmen Yarbay Celal Çınar yaptı.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kınay, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Tuğba Yılmaz, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yılmaz, törene katılanların bayramlarını kutladı.

Törende konuşma yapan Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturduğuna dikkati çekti.

Şahin'in konuşmasının ardından Yalova Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Tepe "Akdeniz" adlı şiiri okudu. Daha sonra Vali Yılmaz, askeri birlikleri, protokolü ve vatandaşları selamladı.

Tören, halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçişiyle sonra erdi.

Kutlama programına AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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Büyük zaferin 96. yılıBüyük zaferin 96. yılı
Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıVan, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Bursa tören

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