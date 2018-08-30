Büyük zaferin 96. yılı

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'daki tören, Bursa Vali Vekili Abidin Ünsal ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Ünsal ve Aktaş, daha sonra törene katılan birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okundu.

Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Burdur yöresine ait oyunu sunmasının ardından TOFAŞ Fen Lisesi öğrencileri Muhammet Fahri Ünlü ve Seray Temür şiir okudu.

Törende konuşan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Veteriner Binbaşı Mustafa Gündinç, eşsiz zaferin 96. yılını kutlamanın gururu içinde olduklarını belirtti. Gündiç, bu zaferin, ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen güçler tarafından hazırlanan Sevr Anlaşması'nın yırtılıp atıldığı, bu toprakların tek sahibi olan yüce Türk milletinin hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterilmesi bakımından önem taşıdığını dile getirdi.