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Büyük Zaferin 96. Yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Aziz milletimizin 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da istiklal ve istikbalini sahiplenerek gösterdiği müstesna duruş, 15 Temmuz gecesi de bütün azim, gayret ve mukavemeti ile bir kez daha ortaya çıkarak vatan topraklarını müdafaa etmiş ve tüm emperyalist emelleri bir kez daha kati surette sükutuhayale uğratmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Aziz milletimizin 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da istiklal ve istikbalini sahiplenerek gösterdiği müstesna duruş, 15 Temmuz gecesi de bütün azim, gayret ve mukavemeti ile bir kez daha ortaya çıkarak vatan topraklarını müdafaa etmiş ve tüm emperyalist emelleri bir kez daha kati surette sükutuhayale uğratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un mevcudiyeti asırlara bani, tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu yüce Türk milletinin, düşman tasallutuna ve istiklaline vurulmak istenen prangalara karşı yedisinden yetmişine her ferdiyle büyük azim, fedakarlık ve cesaretle bir araya gelerek karşı durduğu kutlu bir zaferin tarihi olduğunu belirtti.

Bu kutlu günün, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü işgal ve sömürge anlayışına karşı tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu olduğunu bildiren Ünal, 26 Ağustos'ta, Anadolu'yu kadim ve kutlu vatan haline getiren ulvi bir zafer kazanıldığını, 30 Ağustos'ta da vatan topraklarının işgal sahası veya sömürge parçası haline getirilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Mesajında, "Aziz milletimizin 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da istiklal ve istikbalini sahiplenerek gösterdiği müstesna duruş, 15 Temmuz gecesi de bütün azim, gayret ve mukavemeti ile bir kez daha ortaya çıkarak vatan topraklarını müdafaa etmiş ve tüm emperyalist emelleri bir kez daha kati surette sükutuhayale uğratmıştır." ifadesini kullanan Ünal, şu görüşlerini paylaştı:

"Milletimizin özellikle son 16 yılda elde ettiği kazanımları ülkemize önemli mesafeler katettirirken gözü, kulağı ve duası Türkiye ile olan coğrafyaların milletimize bağladığı umutlarını da artırmıştır. Bu bilinçle tıpkı 26 Ağustos, 30 Ağustos ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün ve bugünden sonra da her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yeni zaferlere güçlü yarınlara ve aydınlık istikbalimize doğru koşmaya devam edecek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doğru ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' diyerek bu aziz toprakları bizlere yurt eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı ak parti Mahir Ünal

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