Büyük Zaferin 96. Yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Aziz milletimizin 26 Ağustos'ta Malazgirt'te, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da istiklal ve istikbalini sahiplenerek gösterdiği müstesna duruş, 15 Temmuz gecesi de bütün azim, gayret ve mukavemeti ile bir kez daha ortaya çıkarak vatan topraklarını müdafaa etmiş ve tüm emperyalist emelleri bir kez daha kati surette sükutuhayale uğratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un mevcudiyeti asırlara bani, tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu yüce Türk milletinin, düşman tasallutuna ve istiklaline vurulmak istenen prangalara karşı yedisinden yetmişine her ferdiyle büyük azim, fedakarlık ve cesaretle bir araya gelerek karşı durduğu kutlu bir zaferin tarihi olduğunu belirtti.

Bu kutlu günün, dünyanın neresinde olursa olsun her türlü işgal ve sömürge anlayışına karşı tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu olduğunu bildiren Ünal, 26 Ağustos'ta, Anadolu'yu kadim ve kutlu vatan haline getiren ulvi bir zafer kazanıldığını, 30 Ağustos'ta da vatan topraklarının işgal sahası veya sömürge parçası haline getirilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.