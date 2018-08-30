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Büyük zaferin 96. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Altun, Twitter üzerinden, "Milletimiz azim ve fedakarlıkla hiçbir işgale teslim olmadı, olmayacak. Anadolu kapılarını düşmana kapatan Büyük Zafer bizimdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini paylaştı.

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