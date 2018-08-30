Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törenin ardından Vali Demirtaş, makamında tebrikleri kabul etti. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende Demirtaş, Atınç ve Sözlü askeri araca binip, törene katılanların bayramını kutladı. Törende, Hava Savunma Yüzbaşı Çağlar Arıkan Özkök günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, iki öğrenci de şiir okudu. Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin bir gösteri sunduğu program resmi geçit töreniyle son buldu. Törenin bitiminin ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli bir kadını gözaltına aldı. Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürülen kadının psikolojik sorunlarının olduğu belirlendi. - Mersin Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Su, ardından beraberindeki Gürbüz ve Kocamaz ile askeri araca binip, alandaki törene katılanların bayramını kutladı. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Törende, Deniz Piyade Binbaşı Mustafa Karahasanoğlu de günün anlamını içeren bir konuşma yaptı. Program, bayrak flama grubu, askeri birlik ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi. - Osmaniye Osmaniye'de de Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Aslan ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlığına her şeyden daha fazla önem verdiğinin nişanesi anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu zafer milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk ordusunun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir." dedi. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Tören resmi geçit töreniyle sona erdi. - Hatay Hatay'daki tören kapsamında Vali Erdal Ata, Garnizon Komutan Vekili Albay Ahmet Gürbüz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Matkap, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ata, şeref defterini imzaladı. Vali Ata daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Caddesi'nde devam eden törende öğrenciler şiirler okudu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Vali Ata, burada yaptığı konuşmada, büyük fedakarlıkla kazanılan zaferin yıl dönümünde başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirtti. Ata, "Dün bütün düşmanları mağlup eden birlik ve beraberliğimiz, bugün de en büyük gücümüzdür. Bu güçten rahatsız olanlar, terör örgütlerini, ihanet şebekelerini ve ekonomiyi kullanarak farklı enstrümanlarla birliğimizi bozmaya çalışmaktadır. Ancak bu amaçlarına asla ulaşamayacaklardır çünkü Türk milleti zor zamanlarda birbirlerine daha çok kenetlenmiş, birliğini ve diriliğini korumayı daima başarmıştır." diye konuştu. Kutlamalar resmi geçit töreniyle son buldu.

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

- Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da törenler düzenlendi

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3 / 5 30 Ağustos Zafer Bayramı

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