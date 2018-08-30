Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı anıta çelenk sundu. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Özer Büyükuysal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat, Kırıkkale ve Niğde'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yüzbaşı Serkan Elri, günün anlamına ilişkin konuşmasında, Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin 96. yıl dönümünde böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunlarının ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

- Niğde

Niğde'de Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Özkan, katılımcıların bayramını kutladı.

Törende Üsteğmen Kadir Gürbüz, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Vali Şimşek, makamında bayram kutlamalarını kabul etti. Kutlamalar Öğretmen Evi'nde verilen resepsiyonla sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

