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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

İZMİR (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Valiliğine geçildi.

Vali Ayyıldız, beraberindeki protokol üyeleriyle burada tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, tören aracından halkın bayramını kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı adına konuşan Topçu Yüzbaşı İsa Çoker, 30 Ağustos zaferinin 96'ıncı yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Bu zaferin vatanı ve bağımsızlığı yok edilmek istenen milletin en büyük zafer göstergesi olduğunu belirten Çoker, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla ilk adımı atılan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos zaferiyle yüce Türk milleti yokluğun ve imkansızlıkların hakim olduğu bir dönemde dahi mucizeler yaratabileceğini istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış, ulusumuzun tam bağımsız ve özgür yaşaması için gerekli koşullar sağlanmış. Milli onur bu zaferle tekrar taçlandırılmıştır."

Konuşmaların ardından tören geçişi yapıldı.

Askerlerin geçişi esnasında vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programına ilk kez katılan 42 yaşındaki Sefer Yılmaz çok gururlandığını söyledi.

Nazan Menteş de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerini ilk kez izlemeye geldiğini ifade etti.

Askerlerin geçişi sırasında duygulandığını vurgulayan Menteş, millet olarak şehitlere çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Törenlere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıVan, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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