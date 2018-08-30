Büyük zaferin 96. yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta tören düzenlendi.
Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Yavuz'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.
Kutlamalar kapsamında Vali Yavuz, Pürsünlü ile Gümrükçüoğlu, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Taşan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Şiirlerin okunduğu tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri ve resmi tören geçişi ile sona erdi.
Törene AK Parti milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
- Ordu
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.
Vali Yavuz, daha sonra makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile tebrikleri kabul etti.
Kentteki kutlamalara Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ordu Lisesi önünde devam edildi.
Vali Yavuz'un beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ile törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ordu Askerlik Şube Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan yaptı.
Buradaki kutlama programı bayrak ve flamaların, muharip gazilerin, askeri birliklerin tören geçişiyle sona erdi.
Törene CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkan Vekili Aydın Şaşmaz, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
- Giresun
Giresun'da Valilik önündeki törene Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Vali Sarıfakıoğulları, Atatürk anıtına çelenk bıraktı, törene katılanların bayramını kutladı.
Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.
Kutlama, geçit töreninin ardından sona erdi.
- Rize
Rize'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Yarbay Melih Doğruel, günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Kutlamalar kapsamında Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu. Program, geçit töreni ile son buldu.
Törene İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, AFAD İl Müdürü Şakir Kuk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile vatandaşlar katıldı.
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve yönetim kurulu üyeleri de törenin ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Deniz ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulunduktan sonra alandan ayrıldı.
- Gümüşhane
Gümüşhane'de de Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yüzbaşı Kadir Kurtulmuş günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Törenin ardından Valilik makamında tebrikleri kabul eden Memiş, bu yıl 30 Ağustos'un kendileri açısından çok daha anlamlı olduğunu vurguladı. Uzun süredir bölgede devam eden terör operasyonlarında kırmızı listede bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Memiş, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana Gümüşhane jandarmamız, emniyetimiz ile Giresun Bölge Komutanlığı koordinesinde sayıları çok az olan terör örgütüne yönelik operasyonları, vatandaşlarımıza neredeyse hiç hissettirmeden devam ettirdik. Bu mücadele sırasında şehitler de verdik. Allah onlara rahmet eylesin. Maçka'da Eren Bülbül yavrumuz ve Ferhat Gedik kardeşimiz, yine Harmancık Tüneli'nde 2 şehidimiz olmuştu. Yılmadan, sabırla yaptığımız mücadele neticesinde 2'si kırmızı listede olan başta olmak üzere teröristler bertaraf edildi. Şu anda tamamıyla çözüldüklerine inanıyoruz. En büyük gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mücadeledeki büyük kararlılığı ve İçişleri Bakanımızın tamamen kendini bu işe vakfetmiş olması. Pusudaki jandarma ve polisimiz bu kararlılığın farkında ve bu azimle hareket ediyor. Onun için bu 30 Ağustos'u bölgemiz ve ülkemiz açısından anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim."
- Artvin
Artvin’de Valilik önünde düzenlenen tören Vali Ömer Doğanay ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Doğanay, Belediye Başkanı Kocatepe ve İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, askeri araç üzerinden halkın bayramını kutladı.
Jandarma Yüzbaşı Özgür Barış İçöz'ün günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehteran Takımı gösteri sundu.
Program, geçit töreni ile sona erdi.
Törene AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
\
- Bayburt
Bayburt'ta tören, Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabulü ile devam etti.
Kutlamalar kapsamında daha sonra Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Bakım Yarbay Bülent Vanlı ile Belediye Başkanı Mete Memiş, törene katılanların bayramını kutladı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı da okundu.
Kutlamalara AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı
Vergi incelemesi muafiyetinde son gün yarın!
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Ondan gözünüzü alamayacaksınız
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum