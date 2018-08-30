Büyük zaferin 96. yılı kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Yavuz'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve yönetim kurulu üyeleri de törenin ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Deniz ve beraberindekiler, saygı duruşunda bulunduktan sonra alandan ayrıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yüzbaşı Kadir Kurtulmuş günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Valilik makamında tebrikleri kabul eden Memiş, bu yıl 30 Ağustos'un kendileri açısından çok daha anlamlı olduğunu vurguladı. Uzun süredir bölgede devam eden terör operasyonlarında kırmızı listede bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Memiş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Gümüşhane jandarmamız, emniyetimiz ile Giresun Bölge Komutanlığı koordinesinde sayıları çok az olan terör örgütüne yönelik operasyonları, vatandaşlarımıza neredeyse hiç hissettirmeden devam ettirdik. Bu mücadele sırasında şehitler de verdik. Allah onlara rahmet eylesin. Maçka'da Eren Bülbül yavrumuz ve Ferhat Gedik kardeşimiz, yine Harmancık Tüneli'nde 2 şehidimiz olmuştu. Yılmadan, sabırla yaptığımız mücadele neticesinde 2'si kırmızı listede olan başta olmak üzere teröristler bertaraf edildi. Şu anda tamamıyla çözüldüklerine inanıyoruz. En büyük gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mücadeledeki büyük kararlılığı ve İçişleri Bakanımızın tamamen kendini bu işe vakfetmiş olması. Pusudaki jandarma ve polisimiz bu kararlılığın farkında ve bu azimle hareket ediyor. Onun için bu 30 Ağustos'u bölgemiz ve ülkemiz açısından anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim."