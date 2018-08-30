Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından törene katılan birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi. Canik Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de gösteri sunduğu törende Roman ezgileri eşliğinde 4 kadının gösterisi ilgiyle izlendi. - Tokat Tokat'ta düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Toraman, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri ve halk katıldı.

- Amasya Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenle kutlandı. Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Valiliğinde tebrikleri kabul etti. - Sinop Sinop Vali Vekili İzzet Ercan'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İskele Meydanı'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlik, tören geçişi ile son buldu. Törene CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Vekili Alpaslan Özdağlı ve diğer ilgililer katıldı. - Çankırı Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıt Alanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Vali Vekili Abdullah Aslaner, Valilik'te tebrikleri kabul etti. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende ise Aslaner, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Belediye Başkanı Hüseyin Boz ile halkı selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda yaran gösterisi de sunuldu. Program, askeri birlik ve muharip gazilerin geçiş töreniyle sona erdi. - Kastamonu Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon ve Belediye tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. - Komandoların halk oyunu ilgi gördü İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların sergilediği Ege yöresi halk oyunları gösterisi de izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, geçit törenine katılan askerleri uzun süre alkışladı.