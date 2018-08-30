Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Bodrum ilçesinde bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dev Türk bayrağıyla yolu trafiğe kapatarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu çalışanları, sürücülere istasyonda Türk bayrağı dağıttıktan sonra etkinlik düzenlemeye karar verdi.

İstasyon müdürü nezaretindeki çalışanlar ve yakıt almak için bölgeye gelen vatandaşlar, dev Türk bayrağını açarak Yalıkavak-Bodrum karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

Burada İstiklal Marşı'nı okuyan gruptakilere, yolda bekleyen sürücüler de destek verdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yoldan çekilen vatandaşlara sürücüler korna çalıp alkışlarla destek verdi.

İstasyon Müdürü Yakup Özcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla değişik bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kendilerine vatandaşların da destek verdiğini ifade eden Özcan, "Yolda Türk bayrağımızı açarak Yalıkavak'ta sadece deniz-güneşi değil, vatanını, milletini seven bir işletmenin personeli olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Yakıt almak için istasyona gelen ve kendisini kutlama etkinliği içinde bulan Seyithan Güven de "Halkımızın duyarlılığı karşısında çok mutlu oldum. Mutluluğumuzu halkımıza göstermiş olduk. Severek izledim ve katıldım." dedi.

Etkinliğe katılan Menşure Özcan da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve ülke için seve seve canını vermeye hazır olduklarını bildirdi.

