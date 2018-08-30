Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Bodrum ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Martı" isimli hücumbot, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bodrum Limanı'nda ziyarete açılan 58 metre uzunluğunda ve 7,5 metre genişliğindeki "TCG Martı" hücumbotuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gemide görev yapan 45 personel ziyaretçilere eşlik ederek, gemi hakkında bilgi verdi.

Hücumbot üzerinde hem hava hem de su üstü hedeflere yüksek süratli atım yapabilen top ve güdümlü füze bulunduğu, 38 knot'a kadar sürat yapabildiği belirtildi.

Etkinlikte ayrıca, Bodrum'daki 5 şehit ve gazi yakını gemide ağırlanarak personelle öğle yemeği yedi.

