Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okuyan Büyükelçi Kanbay, davetlilerin tebriklerini kabul etti.
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