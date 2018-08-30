Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi.
Bir alışveriş merkezinde, solist eşliğinde büyük zafere ilişkin eserler ile marşların seslendirildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik eden vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptı.
Yaklaşık bir saat süren konser sonunda vatandaşlar, bando ekibiyle fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi.
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