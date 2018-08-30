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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Brüksel, Madrid ve Bükreş büyükelçiliklerince resepsiyon düzenlendi

BRÜKSEL/BÜKREŞ/MADRİD (AA) - Türkiye'nin Brüksel, Madrid ve Bükreş büyükelçiliklerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcilik binasında organize edilen resepsiyonda Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Ahmet Aşık davetlileri birlikte karşıladı.

Resepsiyona büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Belçika milli marşlarının ardından Büyükelçi Gümrükçü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

- İspanya

Türkiye’nin Madrid Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay Özgür Bükülmez’in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona İspanya ve diğer ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Bükülmez bir konuşma yaptı.

30 Ağustos’un verilen şehitler ve zorlu savaşların ardından kazanıldığını kaydeden Bükülmez, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ona ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, bugünleri görebildiğimiz için Allah onlardan razı olsun diyorum.” ifadesini kullandı.

- Romanya

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve elçilik çalışanlarının katılımıyla Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, Bükreş Türk Şehitliği ziyaret edildi.

Ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ertaş ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Askeri Ataşe Irmak Durmaz, Romanya Stratejik İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tudor Buzatu, Romanya’daki soydaş ve iş adamları dernekleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile misyon temsilcileri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ertaş, zaferin mimarı, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, yol arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, el ele verildiğinde geçmişte yedi düvele, bugün dünyanın azılı terör örgütlerine ve 15 Temmuz’daki gibi FETÖ darbe girişimine karşı koyan Türk milletinin bugün de birlik ve beraberlik içinde her türlü sorunun üstesinden gelebileceğini dosta düşmana gösterdiğini kaydetti.

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

- Türkiye'nin Brüksel, Madrid ve Bükreş büyükelçiliklerince resepsiyon düzenlendi

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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Brüksel Resepsiyon Zafer Bayramı

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