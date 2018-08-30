Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Bükülmez bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin Madrid Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay Özgür Bükülmez’in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona İspanya ve diğer ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

Resepsiyona büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

BRÜKSEL/BÜKREŞ/MADRİD (AA) - Türkiye'nin Brüksel, Madrid ve Bükreş büyükelçiliklerince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30 Ağustos’un verilen şehitler ve zorlu savaşların ardından kazanıldığını kaydeden Bükülmez, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ona ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, bugünleri görebildiğimiz için Allah onlardan razı olsun diyorum.” ifadesini kullandı.

- Romanya

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve elçilik çalışanlarının katılımıyla Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, Bükreş Türk Şehitliği ziyaret edildi.

Ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Ertaş ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Askeri Ataşe Irmak Durmaz, Romanya Stratejik İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tudor Buzatu, Romanya’daki soydaş ve iş adamları dernekleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile misyon temsilcileri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.