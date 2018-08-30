Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen resepsiyonda, Vali Şahin ile eşi Şeyma Şahin, gelen konukları kapıda karşıladı. Programda konuşan Vali Şahin, bugün Türk milletinin Dumlupınar'da eşsiz bir kahramanlık destanına imza attığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 96. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti. Bu toprağın her karışını kanıyla yoğurarak vatan kılan şanlı bir milletin evladı olmanın övüncü içerisinde, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını belirten Şahin, "30 Ağustos 1922, esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin, 26 Ağustos 1071'den beri sahibi olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu benzersiz bir ölüm kalım savaşının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir zaferle taçlandırdığı tarihtir." dedi. Milli Mücadele'nin bu son merhalesinde bütün imkansızlıklara, acı, keder ve yokluğa rağmen mücadeleyi bir an olsun elden bırakmayan ecdadın, aynı hedefte birleşen bir milletin engel tanımayan muazzam gücünü bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ya istiklal ya ölüm!' nidasıyla kazanılan zafer, aziz milletimizin vatanına, devletine ve milli birliğine olan bağlılığının en büyük göstergesidir. Bu tavır ve duruş Türk milletinin asli karakteridir. Bizler hürriyete aşık bir milletiz. Bugün bizi birbirimize kenetleyen birlik, dirlik içinde ve güçlü kılan milli mücadele ruhunun kaybolmadığına ve ilelebet canlı kalacağına gururla şahit olmaktayız. Bu millet, bu devlet, harici düşmanları kadar dahili düşmanlarına da bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu birliği bozmaya teşebbüs eden en ufak bir tehdidi nasıl yerle yeksan edeceğini dün olduğu gibi bugün de göstermektedir. En güçlü silahlarla, ordularla başaramadıklarını destekledikleri terör örgütleriyle, hain plan ve teşebbüslerle yapmaya çalışan emperyalist güçler çirkin emellerini gerçekleştiremeyince bu kez başka bir oyunla, ekonomik bir kuşatmayla ülkemizi tehdit etmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti güçlü ekonomik dinamikleriyle, milli menfaatlerinden taviz vermeksizin ekonomik çıkarlarını, milli onurunu, haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu saldırıları da bertaraf etti, etmeye de devam edecektir."

Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olmanın yanında siyasi, sosyal ve ekonomik sahalarda yaptığı hamlelerle bölgesindeki ve dünyadaki önemini her geçen gün daha da artırdığının altını çizerek, gelişen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve muasır medeniyet ölçüsündeki sosyal yaşantısıyla yoluna devam ettiğini dile getirdi. Bu yoldaki en büyük destekçilerinin genç ve dinamik nüfus olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bunun yanında Türkiye güçlü ekonomisi ve dünyanın dört bir yanına ulaşan yatırımcılarıyla piyasalara yön veren ender ülkelerden birisidir. Sadece ülke sınırları içerisinde barışı tesis etmekle kalmayıp dışarıda da mazlum milletlerin imdadına yetişen kahraman ordusuyla dünya barışına hizmet eden muazzam bir askeri güce sahiptir." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, zorlu beka mücadelesinin zirveye ulaştığı tarih olarak değerlendirdiği Zafer'in 96. yıl dönümünü kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesinin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle, saygıyla ve şükranla andığını vurguladı.