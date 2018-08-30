HABER

Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 22:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Saraybosna ve Tiflis büyükelçilerince resepsiyon verildi

SARAYBOSNA/TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Saraybosna ve Tiflis büyükelçiliklerince 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ev sahipliğinde Büyükelçilikte verilen resepsiyona, Bosna Hersekli siyasiler, yabancı ülke büyükelçilikleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye ve Bosna Hersek milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin ve Türk insanının badireler karşısında nasıl güç birliği yapabildiğini, badirelerin nasıl üstesinden gelebildiğini hatırlatan bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuzlar, 30 Ağustoslar bir anlamda Türkiye halkını, Türkiye'yi bir arada tutan, bu güçlükler karşısında nasıl beraber olabildiğimizi gösteren anlamlı günlerdir." diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir gücün, hiçbir engelin Türkiye'yi yolundan alıkoyamadığını, bundan sonra da alıkoyamayacağına dikkati çeken Koç, "Ülkemizi bugünlerde, birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı gecelerde hatırlıyoruz ki güçlüklerin üstesinden rahatlıkla gelebilelim." dedi.

- Gürcistan

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ev sahipliğindeki resepsiyona, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, uzlaşma ve sivil eşitlik konularından sorumlu Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, diplomatlar, askerler, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Gürcü vatandaşları katıldı.

İki ülkenin milli marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Yazgan, Türkiye için çok önemli bir günde düzenlenen etkinliğe geldikleri için tüm davetlilere teşekkür etti.

Büyük Zafer'in 96. yılın Gürcistan'da ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazgan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Savunma Bakanı İzoria da Türk halkının zafer gününü kutlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, Türkiye'ye barış ve refah diledi.

"Böyle bir zaferi gerçekleştiren ülkenin insanlarına saygılarımı ve hayranlığımı iletiyorum." diyen İzoria, Afganistan'da Gürcü askerlerin Türk askerleri ile omuz omuza küresel barış ve güvenlik için mücadele vermelerinden büyük onur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde somut destek sağladığını ve inisiyatif aldığını aktaran İzoria, "Gürcistan ordusunun geniş ve kapsamlı dönüşümü için Türkiye askeri havacılık, hava savunma, askeri politikalar konusunda taktik ve stratejik destek vermekte." dedi.

İzoria, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatlara katılmasının, Karadeniz bölgesinin güvenliğinin artırılmasına önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Ortak ilişkilerimizi güçlenerek devam edeceğimize inanıyorum. "diye konuştu.

Resepsiyona, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler de iştirak etti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajlarıCuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları
Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyorBüyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı bosna hersek Resepsiyon

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

İlginizi Çekebilir

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.