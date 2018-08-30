Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

SARAYBOSNA/TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Saraybosna ve Tiflis büyükelçiliklerince 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ev sahipliğinde Büyükelçilikte verilen resepsiyona, Bosna Hersekli siyasiler, yabancı ülke büyükelçilikleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda, Türkiye ve Bosna Hersek milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un, Türkiye'nin ve Türk insanının badireler karşısında nasıl güç birliği yapabildiğini, badirelerin nasıl üstesinden gelebildiğini hatırlatan bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuzlar, 30 Ağustoslar bir anlamda Türkiye halkını, Türkiye'yi bir arada tutan, bu güçlükler karşısında nasıl beraber olabildiğimizi gösteren anlamlı günlerdir." diye konuştu. Bugüne kadar hiçbir gücün, hiçbir engelin Türkiye'yi yolundan alıkoyamadığını, bundan sonra da alıkoyamayacağına dikkati çeken Koç, "Ülkemizi bugünlerde, birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı gecelerde hatırlıyoruz ki güçlüklerin üstesinden rahatlıkla gelebilelim." dedi.

- Gürcistan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ev sahipliğindeki resepsiyona, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, uzlaşma ve sivil eşitlik konularından sorumlu Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, diplomatlar, askerler, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Gürcü vatandaşları katıldı. İki ülkenin milli marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Yazgan, Türkiye için çok önemli bir günde düzenlenen etkinliğe geldikleri için tüm davetlilere teşekkür etti. Büyük Zafer'in 96. yılın Gürcistan'da ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazgan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu. Savunma Bakanı İzoria da Türk halkının zafer gününü kutlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, Türkiye'ye barış ve refah diledi. "Böyle bir zaferi gerçekleştiren ülkenin insanlarına saygılarımı ve hayranlığımı iletiyorum." diyen İzoria, Afganistan'da Gürcü askerlerin Türk askerleri ile omuz omuza küresel barış ve güvenlik için mücadele vermelerinden büyük onur duyduğunu belirtti.