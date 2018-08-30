Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Maltepe ve Kartal'da konserler gerçekleştirildi.
Maltepe Belediyesi önünde toplanan grup, ellerinde meşalelerle Maltepe Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar, evlerinin penceresinde ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izledi.
Daha sonra, sanatçı Edip Akbayram, meydanda kurulan sahnede konser verdi. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Bu arada, Kartal Belediyesi'nce ilçe meydanında Funda Arar konseri düzenlendi.
Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya, Kartallıların eşlik ettiği görüldü.
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