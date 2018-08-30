Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.

Merzifon Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, belediye hizmet binası önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar, Çanakkale Şehitleri Parkı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Belediye Başkanı Alp Kargı, konser öncesi yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un özgürlüğün, bağımsızlığın ve zaferin ismi olduğunu kaydetti.

Kargı'nın konuşmasının ardından sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç'a konsere gelen vatandaşlar zaman zaman eşlik etti.

Kutlama programı havai fişek gösterileriyle sona erdi.

