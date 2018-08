Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Kılıç, 30 Ağustos'un, bir milletin bağımsızlık ve onuru için neleri başarabileceğinin ispatı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"30 Ağustos, kahramanlarımızın bizlere yaşattığı haklı gurur, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılma, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. 96 yıl önce böylesi destansı bir zafer kazanmış olan Türk milleti, bugün de önüne çıkarılan hiçbir ekonomik ve siyasi meydan okumaya boyun eğmeyeceğini kararlılıkla ortaya koyuyor."

İki ülke ve halkları arasındaki ilişkilere de değinen Kılıç, "Bu özel günde Türkiye ile Kosova ve halklarımız arasındaki dostluğu daha da güçlendirerek geleceğe taşıma konusundaki temennimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Başbakan Haradinaj da resepsiyonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, Büyükelçilik yetkililerine resepsiyon dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Haradinaj, "İyi ilişkiler her iki halkın çıkarına, inanıyorum ki her zaman iyi olacak. Önümüzde birçok konu bulunuyor. Mesela kasım ayında İnterpol oylaması var ve Türkiye, bağımsızlığımızdan bu yana her zaman Kosova'nın istekleri lehine bir tutum sergilemiştir. İnterpol'de Kosova için oylama olduğunda da destek alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.