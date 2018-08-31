Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

Nijerya'da Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Büyükelçilik konutundaki törene Türkiye vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları, yabancı misyon temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ile Nijeryalı davetliler katıldı.
Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosun son haftasının Türk tarihi açısından büyük önemi haiz olduğunu söyledi.
Ulueren, "1071'de Sultan Alparslan, kazandığı Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun ebedi vatanımız olmasını sağladı, geçtiğimiz günlerde bu büyük zaferimizi kutladık. 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal liderliğinde kazanılan büyük zafer ile de milletimiz, bağımsızlık ve onuru için neleri başarabileceğini, milli ve manevi değerlerine kastedilmesine asla izin vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi." şeklinde konuştu.
Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitleri saygıyla andıklarını dile getiren Büyükelçi Ulueren, "15 Temmuz’da da milletimiz, aynı birlik ve beraberliği sergileyerek, aynı kararlılığın devam ettiğine şüphe bırakmadı." ifadesini kullandı.
Ulueren, "Nijerya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en iyi dileklerle kutluyorum." dedi.
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