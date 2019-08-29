HABER

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının en şanlı simgelerinden biridir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos'un milletin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zaferle Malazgirt'te 1071 yılında başlayan yolculuğun, hiçbir koşul ve düşman karşısında son bulmayacağının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kez daha mutlak bir şekilde dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümünü tarifsiz bir gururla kutluyoruz. Aziz milletimizin imkansızlıklara rağmen değerlerine sahip çıkmak uğruna bütün varlığını ortaya koyarak sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı'nı kesin zafere taşıdığı 30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biridir.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, bu hilal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Hayalinin peşinden gitti, Nepal'de öğretmenlik yaptıHayalinin peşinden gitti, Nepal'de öğretmenlik yaptı
TESK Başkanı Palandöken: “Şanlı zaferimizin 97’nci yıl dönümü kutlu olsun”TESK Başkanı Palandöken: “Şanlı zaferimizin 97’nci yıl dönümü kutlu olsun”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 30 Ağustos Zafer Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.